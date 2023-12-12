Honda отзывает 1,1 миллиона машин из-за отказа топливного насоса. Японская корпорация подтвердила, что в группе риска 25 моделей для внутреннего рынка, выпущенных с июня 2017 года по сентябрь 2020 года. На всех автомобилях установлен дефектный топливный насос Denso: из-за некачественного полимера подача бензина может быть ограничена, что приведёт к остановке двигателя. Руководитель Denso уже принёс извинения партнёрам и клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Honda заявила, что неисправность топливного насоса касается 1 138 046 машин, причём в списке есть 204 спорткара NSX, введённых в Японию из США. Другие модели более массовые: в группе риска почти все легковушки для внутреннего рынка, в том числе кей-кары. В компанию Honda успели обратиться с жалобами 422 покупателя.

Из-за топливных насосов Denso пострадала не только Honda: с марта 2020 года отзывы были вынуждены инициировать Toyota, Daihatsu, Mazda и Subaru. В общей сложности пришлось отремонтировать 3,83 миллиона машин, собранных в Японии для внутреннего и экспортных рынков. Обошлось без последствий: случаев происшествий и травм не зафиксировано.

Для Honda декабрьский отзыв стал второй глобальной кампанией за месяц: в конце ноября корпорация признала дефект атмосферных моторов V6 у четверти миллиона машин для рынка США.

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