Китай обогнал Европу и Британию по выпуску автомобилей

В январе-октябре 2023 года Китай выпустил 21 млн легковых автомобилей, обогнав Евросоюз и Британию вдвое. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай в январе-октябре выпустил 20,7 млн машин, что стало абсолютным рекордом среди аналогичных периодов предыдущих лет. В то же время в Евросоюзе и Британии на фоне антироссийских санкций дела обстоят не так хорошо: за 10 месяцев этого года выпуск отстал от показателей четырехлетней давности на 22,5%, составив 10,4 млн штук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобильной промышленности Китая задействованы 30 млн человек, что более чем в два раза больше, чем в Европе (12,9 млн работников).

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