Mercedes-Benz выпустил самый мощный SL за всю историю

Mercedes-Benz представил подзаряжаемую гибридную версию кабриолета SL с силовой установкой мощностью 816 л.с, передает Day.Az.

Автомобиль получил полный привод, систему борьбы с креном кузова, а также тормозную систему с керамическими дисками в базовой комплектации. Под капотом Mercedes-AMG SL 63 SE Performance - 4,0-литровый битурбомотор V8. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает максимальную скорость 317 км/ч. Задняя ось автомобиля приводится электромотором, кроме того там предусмотрен самоблокирующийся дифференциал.

В салоне - спортивные сиденья AMG с электрическими регулировками и тремя режимами массажа. На экране медиасистемы MBUX отображаются параметры работы гибридной системы. Система рекуперативного торможения имеет четыре режима работы. Подруливающая задняя ось входит в стандартную комплектацию.

The most innovative and powerful SL of all time

The most innovative and powerful SL of all time

The most innovative and powerful SL of all time

The most innovative and powerful SL of all time

The most innovative and powerful SL of all time