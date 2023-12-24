Renault начала избавляться от акций Nissan

Renault продаст 5% акций японского Nissan и зафиксирует бухгалтерский убыток до €1,5 млрд (₽146,1 млрд) от этой сделки, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот транш станет первым в серии продаж акций, после которой доля акций Nissan, принадлежащих Renault, должна снизиться с 43% до 15%. Для этого французская компания поместила в траст 28,4% акций Nissan. Ожидается, что она постепенно будет распродавать этот пакет.

Компания Nissan выкупит у Renault 5% своих акций за €765 млн (₽74,5 млрд), уточняет "Интерфакс".

Renault и Nissan согласовали условия реструктуризации альянса в июле 2023 года после нескольких месяцев переговоров. Они стремятся сохранить по 15% акций друг друга и хотят прийти к сокращенному, но более гибкому и прагматичному партнерству.

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