Автоэксперт описал порядок действий при заносе машины в непогоду

При попадании автомобиля в занос в непогоду ни в коем случае нельзя делать резких движений - бросать руль или давить на педаль тормоза. Как передает Day.Az, об этом в комментарии "Известиям" напомнил автомобильный эксперт Дмитрий Демчук.

По словам Демчука, любое резкое или грубое движение при уходе в занос лишь усугубит ситуацию.

"При заносе переднеприводного авто прибавьте немного обороты и плавно верните машину на полосу движения, потом снова уведите руль в обратную сторону и опять верните его в сторону полосы. Повторяйте до тех пор, пока автомобиль не выйдет из заноса", - описал порядок действий автомобильный эксперт.

Если же автомобиль заднеприводный, то, по словам эксперта, нужно плавно повернуть руль в сторону заноса и так же плавно сбросить газ.

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