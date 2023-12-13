Volkswagen и Renault объединят усилия в борьбе с китайскими брендами

Руководство концерна Volkswagen обратилось к Renault с предложением о совместной разработке и производстве бюджетных электромобилей, стоимость которых в Европе не будет превышать 20 000 евро, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. Цель сотрудничества - ускорить разработку машин и удержать их цену в рамках первоначальных планов до того, как этот сегмент европейского рынка поделят китайские бренды, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Издание Automotive News Europe обратилось за комментариями в оба автоконцерна. В Volkswagen от комментариев отказались, а в Renault признались, что обсуждают разные варианты сотрудничества, но отметили, что никакого соглашения в данный момент не достигнуто.



Renault в середине ноября показал концепт нового Twingo, который в 2025-2026 году в серийном электромобиле начального уровня. У Volkswagen также были озвучены планы создать электрокар для Европы компактнее и доступнее уже анонсированной модели ID.2. Предполагается, что объединение усилий позволит сделать эти машины на одной технической базе, что снизит их себестоимость.



Отметим, что это будут одни из самых доступных электромобилей от европейских брендов. При этом в Китае уже сейчас выпускаются и продаются электромобили за сравнимые деньги, которые при этом относятся к более высокому классу.

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