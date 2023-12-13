Представлен роскошный седан Genesis G80 2025

Genesis представила 2025 GV80 и GV80 Coupe на автосалоне в Лос-Анджелесе, а теперь производитель анонсировал Genesis G80 2025 модельного года, передает Day.Az со ссылкой на casrscoops.

Обновленный седан воплощает в себе идею "спортивной элегантности" и оснащен другой решеткой радиатора, окруженной разделенными блоками освещения с технологией массива микролинз. Он получил более спортивный передний бампер и 20-дюймовые колеса, "напоминающие авиационный пропеллер". Сзади установлен также новый бампер и скрытый выхлоп. Genesis сообщил, что модель будет доступна в десяти цветах, включая новый оттенок Brooklyn Brown.

Помимо стандартной модели, Genesis показала обновленный G80 Sport. Его отличает уникальный передний бампер с агрессивными воздухозаборниками. Автомобиль повторяет внешний вид двойной выхлопной системы с V-образными акцентами.

Новый Genesis G80 оснащен 27-дюймовым OLED-дисплеем, который сочетает в себе цифровую комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему. Он заменяет предыдущие дисплеи с диагональю 12,3 и 14,5 дюйма.

Автомобиль оснащен новой приборной панелью и "хрустальным" рычагом переключения передач. В салоне используются обновленная отделка и другая центральная консоль.

Другие подробности сообщать позже в декабре.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!