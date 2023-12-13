Турецкий министр назвал сроки производства седана Togg

Производство седана Togg начнется в 2025 году.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

По его словам, Togg представит модель седана публике в конце 2024 года.

"В настоящее время в Турции используется более 15 тысяч автомобилей марки Togg. 20 тысяч автомобилей будут переданы их владельцам до конца этого года. С 2025 года автомобили марки Togg начнут экспортироваться в Европу и в том же году начнется производство автомобилей модели седан", - отметил министр.

Отметим, что Togg - это первый электромобиль Турции (на 100 процентов спроектированный Турцией). Данный проект был реализован с целью создания глобального бренда промышленной собственности страны.

Togg стал лидером в категории самых продаваемых моделей на рынке электромобилей в течение четырех месяцев с момента производства.

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