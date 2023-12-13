Tesla отзывает миллионы машин из-за проблем с автопилотом

Американская технологическая компания Tesla миллиардера Илона Маска отзывает 2,03 млн электромобилей своего производства из-за уязвимостей в системе автопилотирования. Об этом говорится в заявке, поданной в Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) США. Документ размещен на официальном сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автопилот входит в стандартную комплектацию каждой новой Tesla. Он использует камеры для сопоставления скорости автомобиля с окружающим движением и помогает водителям управлять машиной в четко обозначенных полосах движения. При этом управляющий транспортом человек должен все время держать руки на руле и следить за дорогой.

В заявке указано, что автопилот в машинах Tesla не обладает достаточной защитой от неправильного использования. Согласно тексту, в определенных обстоятельствах системы автопилотирования недостаточно контролируют готовность водителя оперативно вмешаться и перехватить управление при возникновении внештатной ситуации, что может привести к повышенному риску столкновений.

"Автоматизированные технологии обещают повысить безопасность, но только в том случае, если они применяются ответственно. Сегодняшние действия стали примером улучшения автоматизированных систем путем обеспечения приоритета безопасности", - прокомментировали в NHTSA решение Tesla об отзыве своих электромобилей.

С конца 2016 года Tesla продвигает функции более высокого уровня под названием Full Self-Driving (полностью автономное вождение). Эта опция была отозвана в феврале 2023 года после того, как NHTSA выяснила, что под управлением автопилота машины Tesla превышают ограничения скорости на шоссе.

Всего NHTSA начало более 50 расследований аварий с участием автомобилей Tesla, причины которых могли быть связаны с автопилотом.

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