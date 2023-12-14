Собран последний культовый седан Chrysler 300C

Последняя модель Chrysler 300C сошла с конвейера сборочного завода в канадском Брамптоне, что означает официальное окончание производства этого классического американского седана. Последнюю партию выпустили в количестве 2200 штук, из которых две тысячи предназначены для американского рынка и 200 - для Канады. Автопроизводитель Stellantis, которому принадлежит Chrysler, также объявил, что окончательное производство 300-й модели завершится 31 декабря текущего года. Таким образом в линейке у него останется только минивэн Pacifica.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Stellantis.



Что это за автомобиль? Впервые Chrysler 300 представили в 1955 году и на протяжении десятилетий он олицетворял культовую американскую роскошь. Модель 300 °C появилась в 1957 году и была оснащена двигателем HEMI объемом 392 кубических дюйма и мощностью 375 л.с. Вновь Chrysler 300 представили лишь в 2005 году с 5,7-литровым двигателем HEMI мощностью 340 л.с.

Какая модель стала последней? Chrysler 300 °C представлен в трех вариантах цвета: глянцевый черный, бархатно-красный и ярко-белый. В последней партии передняя решетка автомобиля и спинки сидений украшены уникальным значком 300 °C. У седана установлен 6,4-литровый двигатель V8 HEMI с максимальной мощностью 485 л.с. и максимальным крутящим моментом 644 Нм. Коробка передач - 8-ступенчатый "автомат". Разгоняется 300 °C до 97 км/ч за 4,3 секунды, а максимальная его скорость составляет 257 км/ч. Такие автомобили раскупили по предзаказу за 12 часов. Стоимость одной машины составляла $55 тыс.





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