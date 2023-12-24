Теперь и Renault: Duster перешел в новое поколение

Renault Duster готовится к смене поколения. Новинку показали на нескольких официальных фотографиях: от представленного ранее Dacia Duster она отличается разве что логотипами - между головной оптикой появилась крупная надпись RENAULT, а на багажной двери - эмблема в форме ромба. Анонс сопровождается информацией о том, что в Турции "третий" Renault Duster предложат в гибридной модификации, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У Renault Duster Y-образные задние фонари, новое оформление багажной двери с выштамповкой, черные декоративные накладки за передними арками с прорезями и узкая радиаторная решетка с интегрированной оптикой в виде все той же Y, а ручки задних дверей вынесены на стойки, - все то, что мы уже видели у аналогичной модели Dacia. Салон пока не показали, но можно предположить, что и там отличия сведутся только к замене эмблемы на руле.

Европейцам новый Duster предложат с бензиновой "турботройкой" объемом 1,2 литра (130 сил), 48-вольтовым стартер-генератором, шестиступенчатой "механикой" и полным приводом. Модификация Duster Eco-G 100 получит битопливный трехцилиндровый турбомотор 1.0 (бензин и пропан; 100 сил) и тоже механическую коробку передач. Топ-версией выступит бензин-электрический Duster Hybrid 140 с 1,6-литровым "атмосферником" и электромотором, которые суммарно развивают 140 лошадиных сил.

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