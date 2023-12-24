Три экрана и дополненная реальность: Porsche показала салон нового Macan

Porsche показала, как работает проекция в новом электрическом Macan. Компания опубликовала серию фотографий интерьера электрического кроссовера. На них можно рассмотреть архитектуру передней панели с тремя экранами и то, как работает проекция с дополненной реальностью. В Porsche утверждают, что проекционный дисплей в новом Macan - один из самых больших среди существующих. Изображение охватывает пространство перед автомобилем на десять метров вперед и на 2,2 метра в стороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, на передней панели Macan установлены три экрана: цифровая панель приборов диагональю 12,6 дюйма, центральный 10,9-дюймовый тачскрин и еще один дополнительный дисплей перед пассажиром спереди того же размера - на него можно выводить видео, например, с YouTube. Скачать приложение можно через магазин Porsche App Center, в котором, помимо YouTube, есть Spotify, WebEx (видеоконференции), карты и различные игры.

Вопреки общей тенденции Porsche не отказалась от физических кнопок и переключателей, их в салоне Macan немало. На центральной консоли можно увидеть комбинированный блок управления температурой, подогревом и вентиляцией кресел. Главная же фишка электрического Macan - проекция с дополненной реальностью, которая выводит подсказки для водителя на лобовое стекло. На официальных фотографиях показали стрелки навигации и графику системы контроля полосы.

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