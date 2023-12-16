Заменитель Volkswagen Passat представили официально

Совместное предприятие FAW-Volkswagen официально вывело на рынок КНР просторный лифтбэк ID. 7 VIZZION - он преподносится как электрический заменитель Volkswagen Passat, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В Китае автомобиль в базовой в одномоторной версии оценен в 32 тыс. долларов - он оказался почти вдвое дешевле, чем в Германии (от 56,9 тыс. евро). Столь низкая цена в Китае отчасти обусловлена очень большой конкуренцией на местном рынке. Например, за 37,5 тыс. долларов в Китае уже можно купить кроссовер Tesla Model Y, а за 35,1 тыс. долларов можно купить 7-местный кроссовер BYD Tang EV.

Лифтбэк пока представлен на рынке одномоторной версией мощностью 204 л.с. и запасом хода 642 км (емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 84,8 кВт·ч). Будет также и полноприводный вариант с чуть меньшим запасом хода - 570 км.

Автомобиль получил различные систему помощи водителю (например, систему автоторможения и систему помощи при парковке), проекционный экран с поддержкой дополненной реальности, большую панорамную крышу, акустическую систему Harman Kardon с 16 динамиками, цифровую приборную панель и 15-дюймовый экран с разрешением 2К на передней панели.

На рынке электромобилей Китая Volkswagen занимает долю всего 4% несмотря на довольно большой модельный ряд. Естественно в компании надеются, что ID. 7 VIZZION позволит несколько улучшить положение.

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