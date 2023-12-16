Huawei запатентовала машинку для зарядки электромобилей

Компания Huawei подала в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) патентную заявку на автомобиль, который сможет заряжать другие транспортные средства.

Такой автомобиль оснащается зарядными устройствами переменного и постоянного тока, которые расположены внутри кузова слева и справа, а также интерактивным дисплеем. Также в материалах заявки указано, что зарядный автомобиль получит лидар (судя по изображениям, он размещён на крыше) и ультразвуковые радары, очевидно, чтобы он мог перемещаться автономно, без водителя, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Huawei запатентовала машинку для зарядки электромобилей

Huawei запатентовала машинку для зарядки электромобилей

Большого количества технических подробностей заявка Huawei не содержит, по крайнем мере в том виде, в котором она попала в сеть. Зато материалы включают множество изображений зарядного автомобиля, судя по которым он отличается очень симпатичной округлой формой кузова.

Пока не ясно, когда и где будут использоваться такие машинки, но идея не новая: китайская электросетевая компания State Grid демонстрировала подобные устройства на железнодорожном вокзале Ханькоу в Ухане во время Праздника середины осени. Общая мощность таких мобильных зарядных станций составляла 60 кВт, а полная ёмкость накопителя - 184 кВт·ч, они обеспечивали электромобили быстрой зарядкой мощностью 60 кВт или медленной на 7 кВт.

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