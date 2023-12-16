Huawei запатентовала машинку для зарядки электромобилей

Компания Huawei подала в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) патентную заявку на автомобиль, который сможет заряжать другие транспортные средства.

Такой автомобиль оснащается зарядными устройствами переменного и постоянного тока, которые расположены внутри кузова слева и справа, а также интерактивным дисплеем. Также в материалах заявки указано, что зарядный автомобиль получит лидар (судя по изображениям, он размещён на крыше) и ультразвуковые радары, очевидно, чтобы он мог перемещаться автономно, без водителя, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Большого количества технических подробностей заявка Huawei не содержит, по крайнем мере в том виде, в котором она попала в сеть. Зато материалы включают множество изображений зарядного автомобиля, судя по которым он отличается очень симпатичной округлой формой кузова.

Пока не ясно, когда и где будут использоваться такие машинки, но идея не новая: китайская электросетевая компания State Grid демонстрировала подобные устройства на железнодорожном вокзале Ханькоу в Ухане во время Праздника середины осени. Общая мощность таких мобильных зарядных станций составляла 60 кВт, а полная ёмкость накопителя - 184 кВт·ч, они обеспечивали электромобили быстрой зарядкой мощностью 60 кВт или медленной на 7 кВт.

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