Chevrolet досрочно завершила выпуск Camaro

Концерн General Motors завершил выпуск Chevrolet Camaro. Последний экземпляр модели шестого поколения сошел с конвейера на этой неделе. Об этом сообщает Road and Track со ссылкой на пресс-службу компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Camaro создал базу поклонников по всему миру и на протяжении поколений приводил людей в дилерские центры Chevrolet. Шестое поколение особенно олицетворяло атлетизм и хладнокровие, излучая уверенность на дороге и доминирование на трассе", - цитирует издание сообщение компании, присланное в редакцию.

В GM подтвердили Road and Track, что производство Camaro завершено на этой неделе. При этом автопроизводитель не привел никаких подробностей о последнем собранном экземпляре автомобиля и пока не опубликовал пресс-релиз об этом событии.

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