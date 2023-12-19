У Lexus GX 2024.появился онлайн-конфигуратор

Спустя более полугода с момента презентации Lexus GX 2024 производитель наконец добавил официальный конфигуратор на свой сайт, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Он позволяет покупателям выбрать между тремя различными комплектациями - Premium, Luxury и Overtrail - каждая из которых доступна в улучшенных вариантах (Premium+, Luxury+ и Overtrail+).

Самый дешевый способ приобрести новый GX 550 - это комплектация Premium, стоимость которой начинается от 64 250 долларов. Далее следуют Premium+ и Overtrail, стоимость которых начинается от 69 250 долларов. Следом идут Luxury и Overtrail+, стоимость которых начинается от 77 250 долларов. Самая дорогая комплектация GX - Luxury+, стоимость которой начинается от 81 250 долларов. Все комплектации GX 550 оснащены одним и тем же двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 349 л.с. и крутящим моментом 649 Нм.

В комплектации Premium+ добавлены различные удобства, такие как монитор панорамного обзора Lexus, датчик удара задней двери, светодиодные противотуманные фары, и подогрев сидений второго ряда. В комплектации Luxury добавлены 22-дюймовые легкосплавные диски, обивка из полуанилиновой кожи, сиденье водителя с электроприводом и 10-позиционной регулировкой, а также передние массажные сиденья. Комплектация Luxury+ получила аудиосистему Mark Levinson с 21 динамиком, адаптивную регулируемую подвеску и цифровое зеркало заднего вида.

Базовый Overtrail выглядит более солидно благодаря новым колесам и мощным 33-дюймовым внедорожным шинам, а также блокирующемуся заднему дифференциалу и электронной кинетической динамической системе подвески (E-KDSS) от Toyota Land Cruiser GR Sport. Другие эксклюзивные функции представлены в виде цветовых вариантов, характерных для Overtrail, таких как цвет кузова Earth, внутренняя обивка Olive Ultrasuede и Chateau NuLuxe, а также возможность двухцветной окраски для всех цветов, кроме черного и белого. Комплектация Overtrail+ предлагает дополнительные средства помощи водителю, датчик удара задней двери и массажные передние сиденья.