Новейший Mercedes C-Class уже проходит испытания

Компания Mercedes усердно работает над своей полностью электрической линейкой. Компания начала с EQS, полностью электрического аналога S-класса, но сейчас компания готовится к выпуску более экономичных электромобилей. Электрический эквивалент C-класса проходит испытания на дорогах общего пользования, он впервые попал в объективы камер, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Новый автомобиль будет позиционироваться как конкурент Tesla Model 3, BMW i4 и Polestar 2. Mercedes пока не раскрыла название автомобиля. Источники сообщают, что Mercedes может полностью отказаться от значка EQ к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что новая модель не будет основана на платформе EVA, как EQS или EQE. Он также не будет основан на платформе MRA II, как C-класс с двигателем внутреннего сгорания или внедорожник EQC.

Вместо этого он будет основан на новой платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая должна быть представлена в 2024 году. Бренд заявляет, что она является основой для семейства компактных автомобилей Entry Luxury, но также будет использоваться для более крупных моделей. Хотя она будет совместим с двигателями внутреннего сгорания, это прежде всего электрическая платформа.

Новая платформа, как и все построенные на ней автомобили, будет включать в себя технологии, первоначально представленные в EQXX. Хотя прототип сам по себе не проектировался как серийный автомобиль, он послужил прототипов для испытаний технологии электромобилей. Ожидается, что электрический C-класс будет проезжать не менее 480 км без подзарядки.

Седан C-Class EV, как ожидается, будет представлен в конце 2024 года, скорее всего, поступит в продажу либо ближе к концу того же года, либо в начале 2025 года.