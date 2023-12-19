Lexus UX получил две новые версии

Премиальный суббренд Toyota представил на домашнем японском рынке новые кроссоверы Lexus UX300h и UX300e. Старт продаж Lexus UX300h запланирован на начало января 2024 года, а Lexus UX300e должен поступить в продажу в конце января, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Новые автомобили стали частью серии Lexus UX. В частности, Lexus UX300h - это гибридный кроссовер, а UX300e представляет собой полностью электрическую модификацию. Стоимость новинок варьируется от 4 559 000 иен до 5 657 000 иен за Lexus UX300h и от 6 500 000 до 7 050 000 иен за UX300e.

Гибридный Lexus UX300h приводится в движение силовой установкой на базе бензинового двигателя M20A-FXS мощностью 152 л.с. в сочетании с установленным на передней оси 113-сильным электромотором 1VM и 41-сильным электромотором 1WM на задней оси (у полноприводных вариантов). Максимальная совокупная мощность гибридной установки достигает 199 л.с.

Что же касается электрического Lexus UX300e, то он выпускается исключительно в переднеприводной компоновке и оснащается электромотором максимальной мощностью 203 л.с. Он питается от аккумулятора емкостью 72,8 кВт*ч, которая обеспечит кроссоверу запас хода до 512 км по циклу WLTC.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!