Mercedes-Benz построил Unimog с водородным ДВС

Внедорожник Unimog оснастили водородным двигателем. Проект Mercedes-Benz Special Trucks дошел на стадии ходового прототипа, причем по характеристикам новый ДВС не отличается от дизеля. Отдача составляет 290 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Газообразный водород общей массой 14 килограммов хранится в двух назависимо работающих баллонах. По словам разработчиков, следующие полгода они потратят на тонкую настройку силовой установки и попытаются сделать так, чтобы Unimog мог ездить на одной заправке целый день передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Несмотря на то что водородный седан Mirai так и не стал популярным, Toyota не забросила эксперименты с этим видом топлива. Теперь японцы изучают перспективы водородных ДВС, и, надо признать, кое-какие успехи уже есть. Например, инженеры заставили работать на водороде "турботройку" G16E-GTS от GR Yaris, а затем, вместе с мотористами Yamaha, построили прототип водородного V8 5.0 от купе Lexus RC F.

Темой водородных ДВС также интересуется Porsche, пока в теории. И концерн Mercedes-Benz AG. Как оказалось, в недрах подразделения Mercedes-Benz Special Trucks уже два года кипит работа над таким агрегатом. В проекте участвую 18 компаний, причем у немцев даже есть ходовой прототип "Унимога" с водородным двигателем. Он построен на растянутом шасси Unimog U 430 и оснащен двумя независимыми баллонами, в которых под давлением 700 бар хранятся 14 килограммов газа.

Отдача ДВС составляет 290 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. В "Мерседесе" отмечают, что водородный двигатель работает заметно тише стандартного для U 430 дизеля OM 936 (299 л.с., 1200 Нм), так что в будущем такие машины можно будет увидеть в муниципальных службах, агросекторе и строительстве. Здесь же прототип оснащен прицепной травокосилкой и на практике доказывает жизнеспособность всей водородной концепции. Однако чтобы довести его до серии, потребуется серьезное финансирование. Возможно, имеются в виду вложения в сеть заправочных станций, отсутствие которых и сказалось на популярности Toyota Mirai.

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