Tesla Cybertruck сможет плавать, как лодка, пообещал Илон Маск

Tesla Cybertruck научится плавать. В скором времени будет представлен комплект доработок, который позволит кратковременно использовать пикап в качестве лодки, написал в своем X (бывший Twitter) глава Tesla Илон Маск. По его словам, электрокар сможет "преодолевать не менее 100 метров по воде, как лодка". Когда именно можно будет переоборудовать Cybertruck в водный транспорт и сколько это будет стоить, пока неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По словам Маска, для переоборудования в лодку пикапу главное добавить уплотнители дверей. Президент Tesla по разработке транспортных средств Ларс Морави подтвердил, что из Cybertruck можно легко сделать лодку: по его словам, электрокар уже "почти плывет", и нужно лишь слегка увеличить плавучесть.

"Можно установить подвесной мотор, подключить к электросистеме и отправиться на водную прогулку", - сказал Морави.

Маск не впервые заявляет, что Cybertruck сможет плавать. Еще в 2020 году, спустя год после премьеры прототипа, он говорил, что автомобиль получит достаточную защиту от воды, чтобы служить в качестве лодки. Правда, тогда способности пикапа оценивались выше: Маск заявлял о "реках, озерах и даже морях", которые сможет пересекать машина, если они достаточно спокойные.

Дебют серийного Cybertruck состоялся в конце ноября 2023 года. Топовый вариант Cyberbeast получил 845-сильную установку, разгоняющую его с места до 97 километров (60 миль) в час за 2,6 секунды. Цена такого пикапа - 99 990 долларов.

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