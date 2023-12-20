К сведению владельцев Tesla Cybertruck

Появились подробности о специальном режиме Wade Mode, который будет доступен владельцам нового внедорожника Tesla Cybertruck, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

Вице-президент Tesla Ларс Морави и главный дизайнер Cybertruck Франц фон Хольцхаузен рассказали в следующем ролике, в чем заключается суть режима. По словам Ларса Морави, когда водитель активирует режим Wade, автомобиль использует компрессор пневматической подвески, чтобы создать давление в аккумуляторном отсеке. Это не позволит воде попасть внутрь.

Аккумуляторный блок является герметичным, но, как сказал представитель Tesla, это дополнительная мера предосторожности, позволяющая сохранить всё в сухости. Воздушному компрессору требуется около 10 минут, чтобы создать давление в аккумуляторном отсеке. При этом на экране появится сообщение, что режим автоматически отключается через 30 минут.

Режим Wade также поднимает подвеску автомобиля до максимальной точки. Однако сама максимальная глубина преодолеваемого брода может не впечатлить некоторых любителей приключений. В Tesla заявили, что речь идёт о глубине около 2,5 фута или 760 мм. На экране в режиме Wade будет написано: "Уровень воды не должен превышать верхнюю часть бампера".

Для сравнения, Rivian R1T имеет максимальную глубину преодолеваемого брода 109,4 см, а знаменитый внедорожный Land Rover Defender с двигателем внутреннего сгорания может преодолевать брод глубиной 90 см). У электрического пикапа Ford F-150 Lightning глубина не должна превышать 61 см.

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