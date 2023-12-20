Kia приостанавливает поставки

На фоне рекордных продаж Kia стало известно, что новые автомобили, заказанные канадскими покупателями, задерживаются на складах в стране до 2024 года. Причина заключается в том, что Kia Canada не хочет выглядеть слишком успешной в глазах корпоративного офиса в Южной Корее, о чём пишет CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Эта новость связана с предполагаемым видеозвонком, который произошёл 17 ноября между региональным менеджером Kia Canada и представителями дилерских центров. CBC News получил видеозапись разговора, в которой менеджер говорит: "В условиях глобального спада Kia Canada хочет контролировать производительность оптовой и розничной торговли в 2023 году, чтобы не демонстрировать высоких достижений".

Более низкие годовые продажи помогут Kia Canada обеспечить лучший маркетинговый бюджет глобального офиса на 2024 год, что, по-видимому, и является причиной этой стратегии. Обратной стороной является то, что клиенты, заказавшие автомобиль, вынуждены ждать недели или месяцы. Сообщается, что решение было принято в середине ноября, что означает дополнительную шестинедельную задержку для некоторых потенциальных покупателей.

Этот шаг также может принести финансовые потери дилерам и торговому персоналу, многие из которых работают на комиссионных. Поскольку заказы клиентов и депозиты не равны продажам, зарплата обычно не приходит до тех пор, пока не будут подписаны документы и доставлен автомобиль. По данным CBC News, многие дилеры этим расстроены.

Издание motor1 обратилось к представителям Kia Canada с просьбой дать заявление, но не получило ответа. Также запросы отправили дилерам Kia Canada и попросили рассказать о политике продаж не для протокола. Никто не стал комментировать ситуацию.

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