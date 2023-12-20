Для автомобилей Tesla выпустят беспроводную зарядку

Корпорация Tesla в будущем выпустит беспроводную зарядку для своих автомобилей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Electrek.

Журналисты медиа обратили внимание на выпуск шоу Jay Leno's Garage, в котором главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен анонсировал разработку подобного зарядного устройства. По словам специалиста, для его использования владельцу электрокара не придется совершать никаких действий: "Вы просто проезжаете по площадке в своем гараже и начинаете заряжаться".

Авторы издания напомнили, что впервые об индукционной зарядке для Tesla стало известно в марте, когда соответствующий слайд заметили на корпоративной презентации автоконцерна. Также специалисты отметили, что компания Илона Маска приобрела стартап, который изучает вопросы новых способов зарядки электромобилей.

По словам редактора Electrek Фреда Ламберта, беспроводная зарядка Tesla наверняка окажется очень дорогой для потребителей. При этом автор отметил, что все актуальные аксессуары для электрокаров бренда тоже стоят дорого. Так, самая доступная настенная зарядная станция для гаража оценена в 475 долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!