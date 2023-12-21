Volkswagen решил быстрее разрабатывать новые автомобили

В целях сокращения расходов компания Volkswagen решила сократить время разработки новых автомобилей с 2024 года. Об этом сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Время, которое автопроизводитель тратит на разработку новой машины, планируется сократить с нынешних 50 месяцев до 36 месяцев. В компании уверены, что трех лет будет достаточно, чтобы вывести новинку на рынок без ущерба для качества и безопасности продукта. Эта мера должна помочь компании сэкономить более €1 млрд к концу 2028 года, уверены в концерне.

Другим изменением в процессе работы станет сборка меньшего количества тестовых автомобилей - их число уменьшат два раза. В Volkswagen также уверены, что эта мера не окажет негативного влияния на качество моделей, и позволит ежегодно экономить €400 млн. С учетом оптимизации прочих процессов и "приемлемого сокращения персонала", совокупная годовая экономия составит €770 млн, подсчитали в немецком концерне.

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