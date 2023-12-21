Toyota отзовет в США 1 млн автомобилей

Концерн Toyota Motor принял решение отозвать в США около 1 млн автомобилей из-за потенциальных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что речь идет о неисправности датчика системы обнаружения пассажира на переднем пассажирском сиденье, что может привести к короткому замыканию. В результате подушки безопасности не сработают при столкновении, что создает риск получения травм. В компании не стали комментировать, есть ли пострадавшие из-за этой проблемы.

Toyota намерена отозвать для проведения диагностики и ремонта в случае необходимости несколько моделей, произведенных в период с 2020 по 2022 год, в том числе седаны Camry, Corolla, кроссовер RAV4, а также автомобили Lexus ES и RX.

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