Honda отзывает миллионы машин во всем мире

Национальное управление безопасностью на трассах США объявило об отзыве более 2,5 млн автомобилей марок Honda и Acura.

Как уточняет агентство Reuters за ссылкой на автопроизводителя, это часть глобального отзыва, который затрагивает 4,5 млн машин. В Северной Америке это крупнейшая отзывная компания за весь 2023 год, передает Day.Az.



Что может сломаться? Причиной отзыва стал брак топливного насоса, обнаруженный у бензиновых автомобилей. Насос может выйти из строя внезапно, в результате чего автомобиль заглохнет. Если это произойдет во время движения, то увеличивается риск аварии, так как при остановке мотора перестают работать такие вспомогательные системы, как усилители руля и тормозов. В США дилеры Honda проведут замену топливных насосов бесплатно.



Какие модели попали под отзыв? Отзыв затрагивает всю модельную линейку Honda и Acura, представленную на рынке Северной Америки. Он касается исключительно автомобилей, проданных в 2018-2020 годах. Им понадобится замена топливного насоса, которая будет проведена бесплатно.

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