Раскрыты характеристики Mazda CX-70

Предполагалось, что Mazda представит новый кроссовер CX-70 до конца текущего года, но компания пересмотрела свои планы и перенесла премьеру новинки на 2024 год. Когда именно дебютирует CX-70, не сообщается, но уже есть данные о силовых установках, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Mazda CX-70 станет слегка уменьшенной версией нынешнего флагмана CX-90: новая модель рассчитана строго на пять человек. Но моторы CX-70 достанутся от CX-90. То есть в базовой версии будет 6-цилиндровый 3,3-литровый мощностью 340 л.с., а топовая версия - с гибридной силовой на базе 2,5-литрового мотора. Гибрид будет подключаемым, мощность силовой установки составит 323 л.с. полный привод будет в обеих версиях.

Так как CX-70 будет чуть меньше CX-90, а моторы будут одинаковыми, то новинка должна оказаться чуть динамичнее нынешнего флагмана.

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