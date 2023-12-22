Сегодня в Китае стартовали предпродажи пикапа Changan Hunter. Это уникальный автомобиль: первый в мире пикап с последовательной гибридной силовой установкой, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В этой машине бензиновый 2,0-литровый турбированный мотор JL486ZQ6 мощностью 190 л.с. заряжает тяговую аккумуляторную батарею, а уже она приводит электродвигатели. В базе - один электромотор на задней оси, его мощность составляет 177 л.с., у полноприводной версии два электромотора, выдающие в сумме 272 л.с.

Силовая установка подключаемая, поэтому на чистом электричестве пикап может проехать 180 км. А запас хода полностью заправленной и заряженной машины - 1032 км (согласно методике CLTC). Changan предусмотрела пару розеток напряжением 220 В, через которые можно питать различные устройства (мощность - до 3,3 кВт·ч).

Гибридный Changan Hunter предложен в Китае в 8 комплектациях. Самая простая с задним приводом оценена в 19,5 тыс. долларов, самая доступная с полным приводом стоит 21,5 тыс. долларов. А вот топовая версия прилично дороже - 30,5 тыс. долларов. Первым покупателям обещана пожизненная гарантия на силовую установку.

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