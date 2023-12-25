Первый в мире полноприводный Ford Mustang

Тим Роман - инженер-механик и большой поклонник полноприводных автомобилей - несколько лет назад он модифицировал Merkur Xr4Ti, чтобы он вращал все четыре колеса, а позже установил в него двигатель Ford V8 с турбонаддувом. Теперь он заканчивает более амбициозный проект: создание полноприводного Mustang 2017 года. Он выбрал GT с двигателем Coyote V8, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Роман купил Мустанг осенью 2019 года и первые несколько лет исследовал трансмиссию автомобиля, планируя переделку. Система полного привода, которую придумал Роман, механически очень похожа на ту, которую можно найти в других седанах с продольным расположением двигателя. Это обычная трансмиссия с раздаточной коробкой сзади, которая передает мощность на дифференциал, установленный рядом с масляным поддоном. Одна ось проходит через туннель в поддоне.

Коробка передач - шестиступенчатая механическая коробка передач TR6060, которая является основной для многих мощных автомобилей. Передний дифференциал от Toyota Hilux 1986-1995 годов выпуска. Раздаточная коробка представляет собой блок Borg Warner с регулируемым распределением крутящего момента, который обычно устанавливается на старые полноприводные Dodge Charger.

Почти все, что находится между этими компонентами, включая многие части стандартных деталей, изготовлено по индивидуальному заказу. Много вещей пришлось переместить, чтобы освободить место для новой техники. Например, пришлось переместить рулевую рейку, а масляный поддон, шпиндели и другие компоненты также были сильно модифицированы или изготовлены с нуля. Однако важно отметить, что салон автомобиля практически не изменился - лишь небольшая неровность в трансмиссионном туннеле со стороны пассажира. Внешний вид также не изменился.

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