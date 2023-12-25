Скандальный автопроизводитель закроет все заводы

Подразделение Toyota по производству малолитражных автомобилей, Daihatsu Motor останавливает работу всех заводов и прекращает поставки автомобилей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

В понедельник, 25 декабря прекратили производство три предприятия, четвертое будет закрыто 26 декабря. Компания пообещала выплатить компенсацию 423 компаниям, которым она поставляет машины.

Причиной такого решения стал скандал с краш-тестами Daihatsu весной - в апреле компания признала, что подделала результаты проверок автомобилей на боковое столкновение, в тесте участвовали 88 тысяч машин. Позднее независимая комиссия признала серьезные нарушения в отношении всех 64 моделей и трех двигателей, выпускаемых Daihatsu. Проверка показала, что фальсификация результатов краш-тестов допускалась в компании и в прошлые годы.

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