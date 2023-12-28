Раскрыта дата анонса первого электромобиля Xiaomi

В канун Нового года Xiaomi проведет еще одну презентацию, на которой раскроет подробности о фирменной платформе для электромобилей Xiaomi EV. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на пост основателя Xiaomi Лэя Цзюня в X (Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из поста Цзюня следует, что мероприятие получило название Stride. Оно начнется 28 декабря 2023 года, в 20:00 по бакинскому времени. Ожидается, что в рамках ивента Xiaomi раскроет детали фирменных электродвигателей для автомобилей, расскажет об особенностях собственной системы автопилота, а также озвучит дату релиза и цены на первый электромобиль компании SU7.

Xiaomi работала над своим электромобилем несколько лет. К разработке были привлечены тысячи инженеров, а инвестиции в проект превысили $1,4 млрд. Со своим продуктом китайский техногигант планирует занять на рынке значимую долю и посостязаться за лидерство с самой Tesla.

Ожидается, что электромобиль Xiaomi выйдет в трех вариантах: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Размеры автомобиля, по слухам, составляют 4997 на 1963 на 1455 мм, а колесная база равна 3000 мм, что обещает просторный салон.

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