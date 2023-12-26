BYD планирует бросить вызов Tesla в новом регионе

BYD планирует построить свой первый европейский автомобильный завод в Венгрии, что является частью плана китайской компании, которая планирует бросить вызов Tesla в новом регионе, передает Day.Az со ссылкой на Automotive News Europe.

Завод в южном городе Сегед будет производить электромобили и подключаемые гибриды для европейского рынка и создаст тысячи рабочих мест. Решение BYD было принято после года переговоров с рядом европейских стран, включая Германию и Францию.

BYD стремится к концу десятилетия занять 10% рынка Европы. По данным исследователей рынка Dataforce, за ноябрь компания продала в Европе чуть более 13 000 автомобилей. Atto 3 стал самой продаваемой моделью: было продано около 11 000 единиц.

"Завод является первым шагом на пути к серьезному выходу на конкурентоспособный уровень, - говорится в заметке аналитиков Bernstein. - BYD активизирует свою зарубежную экспансию, поскольку ее доля на внутреннем рынке достигает пика".

По словам аналитиков, завод, вероятно, будет иметь производственную мощность около 200 000 автомобилей в год, при этом BYD указывает на поэтапное наращивание мощности.

BYD и правительство Венгрии не раскрыли размер инвестиций и не назвали сроки завершения проекта.

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