Dacia Duster 2026 будет пробовать себя в автоспорте

Модельный ряд Dacia также может пополниться спортивной версией кроссовера на базе нового Dacia Duster. Итальянское издание ilgiornaledigitale, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что такая возможность уже точно рассматривается, при этом информация пока не подтверждена официально, передает Day.Az со ссылкой на il giornale digitale.

Созданный на платформе CMF-B, новый Dacia Duster может получить кузов, оснащенный более наклоненными задними стойками и задним стеклом, чтобы придать модели и всему автомобилю более агрессивный характер. Это позволит сделать автомобиль более стильным и привлекательным для молодой аудитории.

Что касается двигателей, то новое купе Dacia Duster должно получить те же двигатели, что ранее анонсированный кроссовер, с наличием полноприводной версии и полного гибрида. Со временем у нового Duster может появиться и подзаряжаемый гибридный вариант мощностью около 160-165 л.с.

Кроме того, поиски чего-то внутри бренда приведут к тому, что Dacia начнет карьеру в автоспорте, начиная с 2025 года. Фактически Dacia подтвердила свое присутствие на Дакаре 2025 года вместе с выдающимся гонщиком, девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьяном Лёбом. На втором автомобиле, который марка выведет на старт, мы увидим Кристину Гутьеррес Эрреро, испанскую раллийную гонщицу, за плечами которой уже 7 выступлений в Дакаре.

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