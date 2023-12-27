Mercedes-Benz покажет новые G-класс и CLA

Mercedes-Benz представит ряд цифровых инноваций на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе в январе, в том числе виртуального помощника MBUX, который, по словам автопроизводителя, использует искусственный интеллект для обеспечения более "человеческого" взаимодействия с автомобилем, передает Day.Az со ссылкой на Automotive News Europe.

В то же время Mercedes представит Concept CLA , электрический четырехдверный седан в стиле купе с запасом хода более 750 км. Кроме того, автопроизводитель консолидирует свои компактные автомобили A- и B-класса с семи модельных рядов до четырех, поскольку он больше ориентируется на более высокомаржинальные продажи.

Mercedes покажет виртуального помощника в кабине, работающего на базе искусственного интеллекта и игрового движка Unity. В Mercedes заявляют, что Virtual Assistant выводит голосового помощника "Привет, Мерседес" в "совершенно новое визуальное измерение", используя графику игрового движка высокого разрешения от Unity Technologies.

Unity, базирующаяся в Сан-Франциско, сотрудничает с Mercedes для обеспечения информационно-развлекательной области новой операционной системы MB.OS. Первые автомобили, использующие MB.OS и систему Unity, должны появиться в следующем году.

Помимо операционной системы и CLA, Mercedes покажет замаскированную версию полностью электрического внедорожника G-класса и объявит о партнерстве в сфере автомобильных развлечений.

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