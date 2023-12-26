Опубликовано живое фото Volkswagen Amarok 2024 модельного года, который планируется производить исключительно в Южной Америке, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Новый Amarok, который получит остальной мир, основан на базе Ford Ranger. Однако Volkswagen решила, что вместо того, чтобы представлять новую модель в Южной Америке, компания обновит модель первого поколения.

Фото опубликовало издание Motor1 Argentina. Предполагается, что оно было сделано на заводе Volkswagen в Пачеко, Аргентина, где будет производиться новая модель. Передняя часть подверглась заметным изменениям, дизайнеры создали новые фары, а также установили новую решетку радиатора и бампер. Также сообщается, что старшие версии получат светодиоды, встроенные в решетку радиатора.

Никаких изображений боковых или задних частей автомобиля пока нет, но сообщается, что там изменения будут менее значительными. Среди ожидаемых изменений - новые колеса и другие задние фонари.

Кроме того, салон тоже обновится, включая новую цифровую комбинацию приборов, современный информационно-развлекательный экран с новейшей системой VW Play, обновленную обивку и несколько улучшений безопасности, таких как дополнительные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль и автономное экстренное торможение.

Покупателям предложат выбор между 2,0-литровым турбодизельным четырехцилиндровым двигателем мощностью 138 л.с. и 178 л.с., а также 3,0-литровым турбодизелем V6 мощностью 255 л.с. (258 л.с.). Четырехцилиндровые модели будут включать полный привод 4Motion AWD, а также возможность выбора между шестиступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Вариант V6 будет работать исключительно в паре с 4Motion и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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