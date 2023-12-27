Робот нанес тяжелые травмы инженеру завода Tesla в Техасе

Стальной робот, предназначенный для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, нанес серьезные травмы инженеру на заводе Tesla, вонзив ему в спину и руку захватывающие устройства.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Daily Mail cо ссылкой на адвоката Ханну Александер, защищающую интересы сотрудников предприятия, пострадавших на производстве.

По данным издания, "два свидетеля с ужасом наблюдали, как их коллега - сотрудник Tesla спас от нападения робота окровавленного инженера, когда тот программировал работу двух других отключенных на тот моментов роботов. Манипулятор вначале прижал сотрудника к полу, а затем вонзил в спину и руку стальные когти. Находившийся рядом сотрудник нажал аварийную кнопку остановки, после этого пострадавший упал в желоб глубиной 60 см, предназначенный для сбора алюминиевого лома, и там остался кровавый след".

Инцидент, вследствие которого у жертвы осталась открытая рана на левой руке, был раскрыт в отчете о травмах за 2021 год, поданном федеральным регулирующим органам. По утверждению Александер, это не первый случай производственных травм, о которых производитель должен по закону информировать власти. Она полагает, что компания занижает число инцидентов, чтобы получать налоговые льготы. "У нас было несколько рабочих, которые получили ранения, - приводит издание слова адвоката, - и один рабочий умер, однако данные об этих инцидентах в отчетах не приводятся".

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