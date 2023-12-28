Концепт Mercedes-Benz в США выкинули на свалку
Концепт My MBUX, представленный компанией Mercedes-Benz в 2020 году, обнаружен в США выброшенным на свалку. Об этом сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Капсула с автомобильным интерьером была призвана продемонстрировать возможности медиасистемы MBUX, которой оснащаются автомобили Mercedes-Benz. Она оснащена автомобильными креслами, сенсорными экранами и другими элементами интерьера, которые появились на дорогих седанах Mercedes-Benz, включая S-Class и EQS.
Автомобиль с удаленными фирменными шильдиками и рулевым колесом обнаружил и сфотографировал американец Ной Мансико недалеко от Атланты, где расположена штаб-квартира Mercedes-Benz в Северной Америке. Концепт-кар оказался брошен на задворках предприятия, занимающегося переработкой отходов.
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