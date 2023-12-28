Выпуск более половины новых машин был отложен в 2023 году

В новом исследовании PwC Consulting выяснилось, что 34% новых автомобилей столкнулись с задержками производства в 2023 году. Еще 21% пострадал от задержек "из-за других факторов", что составляет более половины новых автомобилей, которые, как ожидалось, поступят в продажу в этом году, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

PWC назвала основные причины задержки производства - это нехватка рабочей силы, соответствие стандартам качества, проблемы с цепочкой поставок, а также новые электромобили. При определении задержки производства сравнивались фактическая дата начала производства с запланированным началом производства.

Согласно анализу PwC, задержки могут стоить автопроизводителю около $200 млн ежегодно. Это может привести к убыткам всей отрасли в размере от 30 до 50 млрд долларов. В 2018 году только 5% новых машин столкнулись с задержками производства, а еще 18% пострадали от других факторов. В 2017 году эти цифры составляли 0% и 13% соответственно.

Несмотря на рост задержек после пандемии, в 2023 году автопроизводители также успешно выполнили 45% своих выпусков новых машин, что является максимальным показателем с 2019 года. В 2022 году этот показатель упал до 30%, когда 39% машин столкнулись с задержками производства. Автопроизводители выпустили 77% своих новых автомобилей, как и планировалось, в 2018 году и 87% в 2017 году.

В отчете PwC ожидается, что спад производства увеличится до 2026 года, поскольку автопроизводители планируют к тому времени выпустить почти вдвое больше электромобилей. Консалтинговая фирма ожидает, что компании отложат от 20 до 40% выпусков новых машин в период до 2026 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!