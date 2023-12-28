Акции Toyota рухнули

Daihatsu Motor может понести убытки в размере более 700 миллионов долларов из-за скандала с подделкой результатов краш-тестов, который разгорелся на прошлой неделе, поскольку подразделению Toyota Motor грозит закрытие завода и выплата компенсаций поставщикам, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Автопроизводитель остановил все производство в Японии без указания сроков возобновления, хотя большинство поставок в Индонезию и Малайзию возобновились, о чем сообщает Nikkei.

Daihatsu намерена вести переговоры со своими поставщиками о компенсациях из-за остановки производства. Также рассматривается возможность оказания поддержки небольшим дилерским центрам.

Прогнозируемый ущерб оценивается в сумму, эквивалентную чистой прибыли компании за 2022 год. Этот инцидент также затронет крупнейший автомобильный концерн Toyota Motor, поскольку Daihatsu является его дочерней компанией. Несмотря на то что доля Daihatsu в общей прибыли Toyota Motor составляет всего 3%, скандал уже привел к снижению стоимости акций автогиганта до минимума за последние два месяца.

Daihatsu долгое время предоставляла фальсифицированные данные для получения государственной сертификации своих автомобилей. Весной были выявлены нарушения в отношении четырех моделей автомобилей, после чего была образована независимая комиссия. Эта комиссия выявила более 170 нарушений, касающихся десятков моделей, включая те, которые продавались под брендом материнской компании Toyota. В результате было принято решение приостановить поставки всех автомобилей Daihatsu, включая модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis, как в Японии, так и за рубежом.

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