От Илона Маска потребовали отозвать Tesla с дефектами

Сенаторы США Ричард Блюменталь и Эдвард Дж. Марки потребовали от Илона Маска отозвать партию электрокаров Tеsla с дефектами рулевой системы и подвески. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компания знала о частых проблемах с комплектующими, но пыталась убедить владельцев машин в исправности деталей, чтобы не оплачивать им гарантийный ремонт. Так, в 2020 году Tesla сообщила Национальному управлению безопасностью движения и клиентам, что поломки электрокаров случились по вине водителей. Так производитель объяснил отсутствие отзывной кампании в США, хотя ранее ее провели в Китае.

Согласно внутренним документам, которые изучили в Reuters, инженеры Tesla знали о частых отказах заднего рычага и других деталей подвески, рулевой системы и задней оси на новых автомобилях. Представители компании назвали расследование "дико вводящим в заблуждение" и "пронизанным неполной и явно неверной информацией".

В мае 2023 года американский производитель электрокаров Tesla объявил об отзыве почти всех машин, когда-либо проданных в Китае, из-за технических проблем. Согласно заявлению регулятора, отзыву подлежат 1 104 622 электромобиля - произведенные на заводе в Шанхае Model S, Model X и Model 3, а также импортированные в Китай в период с января 2019 года по апрель 2023 года Model 3 и Model Y.

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