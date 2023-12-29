Назван срок премьеры обновленного Volkswagen Golf MK8.5 - ФОТО
Volkswagen выпустила пресс-релиз, в котором очертила срок премьеры обновленного Volkswagen Golf MK8.5 - машину представят в конце января 2024 года. Премьера будет приурочена к 50-летию выпуска самого первого Golf, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
За все это время компания выпустила более 37 млн Golf, и это количество, естественно, растёт.
Что касается Golf MK8.5, то он, согласно официальным данным, получит обновленный дизайн, усовершенствуют моторную гамму, новую медиасистему с ПО последнего поколения. Нужно отметить, что этот автомобиль станет последним Golf с бензиновым мотором: хетчбэк девятого поколения превратится в электромобиль.
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