Назван срок премьеры обновленного Volkswagen Golf MK8.5

Volkswagen выпустила пресс-релиз, в котором очертила срок премьеры обновленного Volkswagen Golf MK8.5 - машину представят в конце января 2024 года. Премьера будет приурочена к 50-летию выпуска самого первого Golf, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

За все это время компания выпустила более 37 млн Golf, и это количество, естественно, растёт.

На данный момент это единственное официальное изображение обновленного Golf восьмого поколения

Что касается Golf MK8.5, то он, согласно официальным данным, получит обновленный дизайн, усовершенствуют моторную гамму, новую медиасистему с ПО последнего поколения. Нужно отметить, что этот автомобиль станет последним Golf с бензиновым мотором: хетчбэк девятого поколения превратится в электромобиль.

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