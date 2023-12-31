В сети нашли «дедушку» электропикапа Tesla Cybertruck

Журналисты издания SlashGear обнаружили в сети фотографии автомобиля, который назвали прообразом пикапа Tesla Cybertruck.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщаетcя на сайте медиа.

По словам специалистов, при создании Cybertruck Tesla могла вдохновиться внешним видом Renha Formigao - автомобиля, выпущенного в Бразилии в 1979 году. "Дедушка Cybertruck" получил кузов пикапа и рубленый дизайн. Он окрашен в серый цвет.

Мелкосерийный автомобиль выпустила бразильская компания Paulo Renha, которая специализируется на производстве моторных лодок. За основу машины взяли платформу Volkswagen Beetle. "Ходовая часть была стандартной и немодифицированной, но квадратный кузов делал пикап чрезвычайно необычным даже в 1980-е годы", - отметили авторы.

В отличие от Tesla Cybertruck, Renha Formigao имеет кузов из стекловолокна, окрашенный в серый цвет, так чтобы он выглядел словно изготовленный из металла. Cybertruck же имеет настоящий стальной кузов. Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 58 лошадиных сил.

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