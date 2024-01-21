Кроссовер Toyota Corolla Cross обзавелся новым базовым двигателем. На родине модели поменялась техника начальных негибридных версий. На смену двигателю 1.8 2ZR-FAE (140 сил, 170 Нм) пришёл 2,0-литровый агрегат M20A-FKS в варианте форсировки 170 сил и 202 Нм. Оба мотора атмосферные, у нового непосредственный впрыск топлива. Трансмиссия не поменялась: вариатор и передний привод. Цены стартуют с 2 184 000 йен, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Toyota Corolla Cross представляет собой кроссовер на платформе TNGA-C, то есть по технике модель близка к легковой "Королле". Теперь базовая японская версия практически идентична версиям для Южной Америки и США, с поправкой на расположение двигателя и оригинальный дизайн. Гибридный вариант тоже глубоко модернизирован: бензиновый мотор 1.8 тот же, зато электродвигатели и тяговая батарея новые.

Пиковая отдача системы прежняя (140 лошадиных сил), зато задний электромотор на версии E-Four стал заметно производительнее (отдача выросла с 7,2 до 41 лошадиной силы), а передний мотор теперь выдаёт 95 лошадиных сил вместо 72. Наконец, в списке опций появились виртуальная приборная панель с 12,3-дюймовым экраном и улучшенный комплекс Toyota Safety Sense с распознаванием пешеходов на перекрёстках.

Самая оснащённая полноприводная гибридная Toyota Corolla Cross в Японии стоит 3 459 000 йен (2,2 миллиона рублей). Скоро точечный апгрейд может затронуть версии для других рынков, а ещё в разработке находится лёгкий безрамный пикап на том же шасси.

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