Концепт Nissan Hyper Force намекнул на электрический GT-R

Компания Nissan представила электрический GT-R с 1360-сильной силовой установкой. Купе Hyper Force - пятый концепт серии Hyper. Он оснащен твердотельной батареей, комплексом активной аэродинамики и плазменным актуатором, который минимизирует отрыв внутренних по отношению к центру поворота колес. Графика приборной панели и мультимедиа суперкара разработана игровой студией Polyphony Digital. Электрокар поддерживает шлемы виртуальной реальности и совместим с AR-очками, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Nissan представила последний, пятый концепт серии Hyper - купе Hyper Force. Теоретически оно может превратиться в следующий GT-R, но уже без двигателя внутреннего сгорания. Силовая установка тут полностью электрическая, с твердотельной батареей и комбинированной отдачей один мегаватт, или 1360 лошадиных сил. Привод - полный e-4ORCE. Кузов суперкара изготовлен из углепластика, как и колеса с аэродинамическими колпаками. Причем вся это граненая красота создана при участии гоночной команды NISMO.

Двухъярусный передок не только круто выглядит, но ещё увеличивает прижим и улучшает охлаждение компонентов привода. В оптимизации потоков воздуха также участвуют массивный диффузор и ряд активных элементов, в числе которых - выдвигающиеся канарды и открывающиеся жабры в передних крыльях. Самая экзотическая технология, которую Nissan разработал для концепта, - плазменный актуатор. Устройство управляет воздушным потоком путем подвода к нему плазменных образований, предотвращая отрыв пограничного слоя и уменьшая подъемную силу в поворотах.

Водителю Hyper Force доступны два ездовых режима: GT (Grand Touring) и R (Racing), графической визуализацией которых занималась гейм-студия Polyphony Digital (графика мультимедиа GT-R R35 тоже их рук дело). Гоночный профиль характеризует красная фоновая подсветка и атмосфера кокпита гоночных машин. Четыре дисплея-сателлита вокруг руля в этом момент показывают температуру и зацеп шин, а также данные о распределении мощности и состоянии тормозной системы. В режиме GT интерфейс становится проще. В основном он дает доступ к разным настройкам, в том числе жесткости подвески. Ниссан заявляет, что стабилизаторы и стойки можно регулировать на ходу, и такого нет ни у кого из производителей.

Также Hyper Force получил легкие углепластиковые кресла и систему автономного управления на базе лидара. Во время стоянки владелец машины может использовать специальный VR-шлем для доступа к онлайн-гонкам. А визор дополненной реальности позволит соревноваться на настоящей трассе с виртуальными двойниками себя, друзей или профессиональных пилотов. Насколько всё это воплотится в серийных машинах, сказать сложно. Некоторые решения можно использовать хоть сейчас, но большинство всё-таки выглядят слишком футуристичными.

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