Компания Mazda отложила дебют преемника кроссовера CX-7. Глава американского филиала марки Том Доннелли заявил Automotive News, что производство и продажи новой модели CX-70 запустят только в 2024 году. Первоначальный план состоял в том, чтобы провести презентацию, начать сборку и открыть приём заявок по ходу 2023 года. Причины отсрочки не сообщаются, зато известны новые подробности о Mazda CX-70: речь идёт о 5,1-метровом гибридном кроссовере, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Mazda подтвердила, что CX-70 окажется двухрядной моделью с тем же кузовом, что и большой кроссовер CX-90. Принципиальная разница сведётся к компоновке салона. Для новинки заявлена электрифицированная силовая установка: вероятно, речь идёт о подключаемой гибридной системе на основе двигателя 2.5.

Унификация Mazda CX-90 и CX-70 означает, что обе модели разделят перспективную заднеприводную платформу с продольным расположением двигателя. Ключевым рынком для "семидесятки" будет Северная Америка. На кроссоверы Mazda возлагает большие надежды: к 2025 году ежегодный объём продаж должен достигнуть полумиллиона штук, тогда как в этом году целевым показателем является 350 тысяч штук.

Повод для оптимизма есть: в сентябре Mazda CX-90 разошлась тиражом 4,7 тысячи экземпляров, то есть новинка уже успешнее предшественника - CX-9. Впрочем, главными бестселлерами остаются переднеприводные модели, созданные вокруг немолодой платформы, а бессменным лидером продаж является CX-5.

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