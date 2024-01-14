Chery вдохновилась рыбой и сделала самый аэродинамичный электрокар

Chery показала электрокар с дизайном, вдохновленным тунцом. Китайский автогигант при помощи искусственного интеллекта создал, как он утверждает, самый аэродинамичный автомобиль в мире. Изображения безымянной новинки появились на странице Chery в китайской соцсети Weibo. Вдохновением при разработке стал тунец и его форма, позволяющая совершать скоростные и плавные маневры. Правда, пока это только концепт, и неизвестно, получит ли он серийное воплощение, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Шоу-кар получил двухцветный обтекаемый кузов с низкой крышей, почти плоскими колесными арками и маленькими камерами вместо зеркал заднего вида. Утверждается, что кузов был смоделирован при помощи искусственного интеллекта, выбравшего из двух тысяч разных вариантов один с наименьшим коэффициентом лобового сопротивления (Cd).

В ходе испытаний в августе автомобиль показал Cd, равный 0,168 - как у концепта Daihatsu UFE-III 2005 года. Для сравнения: у "солнцемобиля" Lightyear 0 этот показатель составляет 0,175, однако фирма так и не приступила к масштабному производству. Из серийных моделей рекордсменом по аэродинамике может считаться Lucid Air (0,197). За ним следуют электрический Mercedes-Benz EQS (0,20), Tesla Model S (0,208) и Nio ET7 (0,208).

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