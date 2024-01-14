Aston Martin сделал «самый совершенный в мире» титановый велосипед

Компания Aston Martin показала "самый совершенный в мире" титановый велосипед. Британские автопроизводители один за другим начинают выпускать велосипеды. Вслед за Lotus Type 136 на рынок выходит J.Laverack Aston Martin .1R. Совместную новинку два британских бренда, производитель велосипедов J.Laverack и производитель спорткаров Aston Martin, весьма амбициозно позиционируют как "самый уникальный и самый совершенный велосипед из когда-либо созданных в мире", в котором реализованы несколько инновационных технических решений, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В деталях велосипеда заключены отсылки к конкретным автомобилям Aston Martin - в частности, источником вдохновения стали гиперкар Aston Martin Valkyrie и спорткар Aston Martin DB12. Клиентам предложат выбор из трансмиссий Shimano Dura-Ace Di2, Campagnolo Super Record Wireless или SRAM RED eTap AXS, углепластиковые колёса AERA Components с особыми шинами Continental GP5000S TR, а седло и руль Brooks могут получить оформление по вкусу владельца.

Заявлено, что особенностью J.Laverack Aston Martin .1R станет обширная программа персонализации. Велосипед можно оформить в том же стиле, что и клиентский спорткар, но если у покупателя велосипеда вдруг нет своего автомобиля Aston Martin, можно выбрать любую другую версию оформления.

Покупатели велосипедов будут приглашены в штаб-квартиру Aston Martin в Гейдоне, где им устроят встречу с основателями J.Laverack и проведут подгонку велосипеда. Каждый экземпляр и его компоненты, такие как ступицы, шатуны и рама, пронумерованы, а в комплекте с J.Laverack Aston Martin .1R владельцы получат алюминиевый или карбоновый кейс для хранения и оформленный в стиле велосипеда насос с отделкой алькантарой или кожей. Стоимость велосипеда не названа - её готовы озвучить конкретным клиентам по их запросу.

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