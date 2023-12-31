Mercedes-Benz первым в мире сделал бирюзовые габаритные огни

Mercedes-Benz впервые в мире сменил цвет габаритных огней на бирюзовый. Компания Mercedes-Benz получила первое в мире разрешение на использование специального наружного освещения в качестве индикатора работы систем автоматизированного вождения, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Правда, действует оно пока только в двух американских штатах - Калифорнии и Неваде. Специальное разрешение позволяет немецкому автопроизводителю оснащать седаны EQS и S-Class бирюзовыми огнями в фарах, фонарях и зеркалах до официального внесения соответствующих изменений в законодательство.

Mercedes-Benz утверждает, что бирюзовые габаритные огни должны поспособствовать повышению безопасности дорожного движения, поскольку они ясно дают понять окружающим водителям, что автомобиль передвигается в режиме автопилота. А поскольку первый в мире сертифицированный комплекс автономного вождения третьего уровня Drive Pilot позволяет ехать без рук на рулевом колесе, это должно снять и лишние вопросы у сотрудников дорожной полиции.

Бирюзовый цвет соответствует двум важным критериям, которые повлияли на выбор - он хорошо заметен другим участникам движения и его не спутаешь с другими огнями, например, спецсигналами экстренных служб или светофорами. Кроме того, по результатам исследований, бирюзовый цвет водители считают наиболее комфортным для индикации автоматизированного вождения как с физиологической, так и с психологической точки зрения. Новые индикаторы внесены в отраслевой стандарт SAE J3134 как габаритные лампы для отображения работы автоматизированной системы вождения.

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