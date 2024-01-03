В Китае представили новый электрический седан с запасом хода более 1000 километров

Принадлежащий китайскому автопроизводителю Dayun Group электромобильный бренд Yuanhang Auto представил свой новый полностью электрический седан Y6.

Как передает Day.Az со ссылкой на avtonovostidnya.ru, он предлагается в пяти модификациях по цене от 329 800 до 529 800 юаней или около 78,5 тыс. манат - 125,2 манат по текущему курсу.

Y6 стал первым седаном бренда Yuanhang Auto. Он получил кузов типа фастбэк длиной 5270 мм, шириной 2000 мм и высотой 1500 мм при колесной базе 3130 мм. В зависимости от комплектации он оснащается 19-, 20- или 21-дюймовыми колесными дисками.

Как и многие другие электромобили, Y6 лишен традиционной решетки радиатора, но при этом имеет безрамочные двери, скрытые дверные ручки и задние фонари со сквозной полосой во всю ширин

В салоне седана установлены 10,3-дюймовая цифровая приборная панель, вертикальный 17,38-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы на платформе Qualcomm Snapdragon 8155 третьего поколения, двухспицевый D-образный мульти-руль, аудиосистема с 27 динамиками и 70-дюймовый проекционный экран.

Также имеется 256-цветная атмосферная подсветка салона, подогрев, вентиляция и массаж сидений с многочисленными регулировками, многослойные звуконепроницаемые стекла. Предусмотрена и система автономного вождения второго уровня с передними и задними парктрониками и радарами.

Yuanhang Y6 доступен в двух заднеприводных версиях и трех полноприводных. У заднеприводных версий на задней оси установлен электромотор мощностью 340 л.с., позволяющий разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Базовая заднеприводная версия оснащена батареей на 88,42 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 720 км по циклу CLTC. А дальнобойная модификация имеет аккумулятор на 100 кВт*ч и способна проехать на одном заряде до 810 км.

Полноприводные модификации седана оборудованы двумя моторами совокупной мощностью 680 или 707 л.с. В "базе" компанию двум моторам составляет аккумулятор на 88,42 кВт*ч, обеспечивающий запас хода до 620 км. Также есть две версии с батареями на 100 и 150 кВт*ч и запасом хода на одном заряде до 720 и 1020 км соответственно. А благодаря поддержке быстрой зарядки восполнить заряд автомобиля с 20% до 80% можно за полчаса.

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