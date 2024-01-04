Tesla уступила лидерство китайскому автопроизводителю

Американская компания Tesla впервые уступила лидерство своему конкуренту, китайскому автопроизводителю BYD, по количеству проданных электромобилей в четвертом квартале 2023 года. Об этом со ссылкой на данные компаний пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За период с октября по декабрь Tesla во всем мире реализовала 484 507 электромобилей, что на 11 процентов больше показателя третьего квартала. Однако BYD за три последних месяца 2023 года продала 526 409 электромобилей и сумела обойти конкурента.

Всего за год Tesla поставила 1,8 миллиона электромобилей, перевыполнив поставленные цели. По прогнозам аналитиков, в 2024 году этот показатель может составить 2,1 миллиона автомобилей. BYD в прошлом году продала 1,6 миллиона электромобилей, и еще 1,4 миллиона - гибридных авто.

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